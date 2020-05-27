Брюссель, , 18:45 — REGNUM Еврокомиссия намерена выделить €750 млрд экстренной помощи экономике в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, 27 мая сообщает агентство Reuters.

Пакет помощи для восстановления экономики будет выделен в дополнение к долгосрочному бюджету ЕС на 2021−27 годы, который должен быть установлен в размере €1,1 трлн ($1,21 трлн).

«Мы либо пойдем поодиночке… либо мы идем этим путем вместе» , — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план в Европарламенте.

План Еврокомиссии должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом.

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