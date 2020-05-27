Бишкек, , 18:41 — REGNUM В энергетическом секторе Киргизии реализуются проекты на общую сумму около $750 млн (53,3 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров, передает «Tazabek».

Как отмечает глава нацэнергохолдинга, наиболее крупными из них являются проекты по реконструкции Токтогульской, Ат-Башинской и Уч-Курганской гидроэлектростанций, вводу в эксплуатацию еще одного агрегата ГЭС «Камбар-Ата — 2», проект CASA-1000, проект электрификации Аркинского массива и проект по производству «умных» счетчиков.

При этом Назаров уточнил, что из-за пандемии коронавируса энергетикам пришлось приостановить работы по прокладке линий электропередачи и налаживанию в республике собственного производства «умных» электросчетчиков.

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