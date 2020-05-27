Бишкек, , 18:38 — REGNUM Работающие в Киргизии банки реструктуризировали 114 тысяч кредитов на общую сумму 65,2 млрд сомов (более 62,6 млрд рублей). Об этом сегодня, 27 мая, на брифинге заявил председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов.

«Мы ожидаем увеличение обращений наших граждан, потому что были сняты ограничения на передвижения граждан после отмены режима чрезвычайного положения», — подчеркнул глава финансового регулятора.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса и связанную с ним экономическую ситуацию, в стране продолжается стабильный рост кредитов и депозитов.

Говоря о ситуации на валютном рынке Киргизии, Абдыгулов сообщил, что рисков и угроз для него в данный момент нет, поскольку резервы нацбанка составляют $2,5 млрд, и их должно хватить на более чем пять месяцев импорта.

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