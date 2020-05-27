Иерусалим, , 18:38 — REGNUM Программа, которую анонсировал 26 мая израильский министр финансов Исраэль Кац, вызвала недовольство министра экономики Амира Переца, который 27 мая внес ответное предложение. О сути конфликта сообщает Ynet.

По программе Каца работодатель получит субсидию на каждого сотрудника, который в течение марта-апреля сего года был уволен или отправлен в неоплкачиваемый отпуск. По мнению главы бюджетного отделения минфина Шауля Меридора, эти субсидии помогут вернуть миллионы граждан на рабочие места, а это сейчас критически важно. Суммы помощи довольно большие: 3500 шекелей, если работник вернется в мае, и 7500, если вернется в июне — подчеркивается, что это на каждого работника. При этом помочь планируется прежде всего маленьким фирмам вроде частных магазинов и небольших мастерских, в которых сократилось и без того небольшое число работников.

Однако, по мнению министра экономики Переца, субсидировать следует не только тех предпринимателей, которые возвращают сотрудников на места, но и тех, кто в трудное время не увольняли своих сотрудников и не отсылали в неоплачиваемый отпуск. Среди многих предпринимателей его позиция находит поддержку: находясь на пике кризиса, те, кто никого не уволили, теперь не получат субсидию, и считают это несправедливо. Как говорит хозяйка рекламного агентства Рина Шнайдерман, «Получается, что когда ты поступаешь правильно с моральной и социальной точек зрения, когда идешь на все, чтобы сохранить не прибыли, а рабочие места, то никакой награды за это не положено. Премию получат те, кто в первый же день кризиса запер двери и отправил всех работников домой».