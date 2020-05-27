Москва, , 18:20 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает поддержать градообразующие предприятия в моногородах по примеру системообразующих. Об этом он заявил 27 мая на совещании по ситуации на рынке труда, которое провёл президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в Челябинской области насчитывается 16 таких городов, а всего по России — 321. И социальное благополучие муниципалитетов зависит от стабильной работы образующих их предприятий.

«В этой связи мы предлагаем распространить меры поддержки на такие градообразующие предприятия аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики, в первую очередь в части доступа к антикризисным банковским продуктам», — сказал Текслер.

Также чиновник предложил продлить льготный период для инвесторов территорий опережающего развития. По его словам, обычно такой период составляет три года, при этом сейчас инвесторы осторожничают, а у части ТОРов период такой истёк или скоро закончится. Текслер предлагает продлить его на один-три года.