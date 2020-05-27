Иерусалим, , 18:37 — REGNUM Буквально через месяц у открывающихся после карантина израильских кафе и ресторанов могут вновь начаться проблемы. О том, чего опасаются работники израильского общепита, рассказывают «Вести» (Израиль).

27 мая наступил долгожданный для многих в Израиле день, когда начался «выход с карантина» местных ресторанов. Открывающиеся места кулинарного отдыха уже не знают отбоя от предварительных заказов, и, тем не менее, эксперты продолжают тревожится за будущее этой популярной отрасли израильской экономики. По некоторым оценкам, последствия эпидемии окажутся фатальными для трети из общего числа израильских ресторанов.

Мало того, что касается связанного с ресторанным отельного бизнеса, то там дела обстоят еще хуже. Пока что оптимизм присущ только курорту Эйлат на Красном море, где уже готовятся принимать внутренних туристов, раз уж с международными в этом году не получилось. Но и в «удачливом» Эйлате остаются закрытыми до 80% всех гостиниц. Учитывая то, что туристский поток восстановится не скоро, израильским рестораторам и гостиницам действительно могут предстоять не самые легкие и прибыльные месяцы.