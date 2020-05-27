Первоуральск, Свердловская область, , 18:36 — REGNUM На Первоуральском Новотрубном заводе (Свердловская область) объявили о возможных сокращениях на предприятии, заявили сотрудники завода корреспонденту ИА REGNUM.

По словам работников, о том, что на предприятии планируется сократить около 800 человек, сказал начальник одного из ремонтных цехов во время встречи с сотрудниками. Руководитель объяснил, что сокращения якобы связаны с отсутствием заказов, передают рабочие.

В пресс-службе ПНТЗ заявили корреспонденту ИА REGNUM, что на предприятии не проводится процедура сокращения персонала. При этом добавили, что важнейшая задача Группы ЧТПЗ в условиях наблюдающегося на российском и мировом рынках экономического спада — повышение операционной эффективности и сохранение уникального кадрового потенциала белых металлургов. С этой целью компания применяет гибкую политику управления персоналом.

«Первоуральский новотрубный завод работает в штатном режиме по фактической загрузке, согласно утвержденному сменному графику. Исключение составляют некоторые цеха и их отдельные участки с низкой загрузкой, в том числе, обслуживающие ремонтные подразделения, сотрудники которых с 10 по 16 июня будут отправлены на простой с сохранением ⅔ заработной платы, также работникам этих производств будет предложено использовать все виды отпусков, что является стандартной практикой на рынке труда при снижении объемов производства», — заявили на предприятии.

Впрочем, данные решения коснутся «не более 15% сотрудников от общей штатной численности предприятия», обещают в ПНТЗ. Добавим, Первоуральский Новотрубный завод является крупнейшим предприятием Первоуральска.

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