Москва, , 18:03 — REGNUM Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим своё дело, пособие в сумме 12 130 рублей, предложил 27 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда, проходящем с участием президента России Владимира Путина.

Кроме того, для предотвращения быстрого роста безработицы Минтруд предлагает организовать общественные работы для всех оказавшихся под угрозой увольнения, а также компенсировать часть расходов компаниям, организующим такие работы для своих сотрудников.

При этом Антон Котяков подчеркнул, что в ситуации пандемии коронавируса «существенный рост безработицы — это общемировой тренд».

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 преодолело отметку в 370 тыс. человек. Из них 3968 скончались от COVID-19.

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