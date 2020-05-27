Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 27 мая на Уолл-стрит разнонаправленно.

Индексы Nasdaq и S&P 500 заметно просели на открытии рынка, однако промышленный индекс Dow Jones неожиданно вышел в «зеленую зону» и снова оказался выше 25 000 пунктов.

К настоящему моменту Dow Jones вырос на 53,72 пункта (0,21%), до 25 048,83 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,17 пункта (0,47%), до 2977,60 пункта, индекс Nasdaq вырос на 170,50 пункта (1,83%), до 9169,73 пункта.

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