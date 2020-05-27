Москва, , 17:49 — REGNUM На срок ближайших трёх месяцев предложено утроить размер минимального пособия по безработице в России, до 4,5 тыс. руб. Об этом 27 мая заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда, проходящем с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, это позволит поддержать ряд категорий граждан.

«В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца», — сказал Котяков.

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