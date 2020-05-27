Москва, , 17:45 — REGNUM Тува, Чечня и Ингушетия являются российскими регионами с наиболее сложной ситуацией на рынке труда. Об этом 27 мая сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании у президента России Владимира Путина.

«По доле официально регистрируемых безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация — в Туве, Чечне, Ингушетии», — сказал глава Минтруда.

Министр уточнил, что уровень безработицы в этих республиках составляет порядка 9−11%.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе совещания сообщил, что официальное количество безработных в России достигло 1,9 млн человек. Накануне Росстат сообщил, что в соответствии с критериями Международной организации труда, безработными в стране являются 4,3 млн человек.

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