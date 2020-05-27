Курган, , 17:36 — REGNUM От жителей Курганской области поступило около 1200 заявок на получение телят и поросят в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Причём более 850 человек хотели бы получить поросят, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, новый вид социальной поддержки пострадавших от ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции введён по решению губернатора региона Вадима Шумкова. Курганцы могут получить либо семенной картофель при условии наличия земельного участка из расчета 20 кг на сотку, либо двух поросят, либо телёнка.

«Выдача животных начнётся с 1 июня, картофель уже почти раздали, последний день выдачи — 28 мая», — отмечают в пресс-службе главы региона.

Что касается картофеля, то его раздали уже более 27 тонн. По заявлениям граждан на домашний скот сейчас идёт проверка. Специалисты выезжают на место, выясняя условия для содержания животных. Телят будут выдавать при условии, что в хозяйстве есть корова, а поросят — если в хозяйстве вообще нет свиней или не более двух, пояснила специалист ГУ социальной защиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева.

«После выдачи животных специалисты также будут проверять условия их содержания. Для поросят «контрольный» срок составляет шесть месяцев, для телят — один год. В течение этого времени специалисты посетят с проверкой домовладение заявителя 3−4 раза, и гражданин должен быть к этому готов», — поясняют в пресс-службе главы региона.

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