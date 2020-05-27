Курган, 27 мая 2020, 17:36 — REGNUM От жителей Курганской области поступило около 1200 заявок на получение телят и поросят в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Причём более 850 человек хотели бы получить поросят, сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, новый вид социальной поддержки пострадавших от ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции введён по решению губернатора региона Вадима Шумкова. Курганцы могут получить либо семенной картофель при условии наличия земельного участка из расчета 20 кг на сотку, либо двух поросят, либо телёнка.
Что касается картофеля, то его раздали уже более 27 тонн. По заявлениям граждан на домашний скот сейчас идёт проверка. Специалисты выезжают на место, выясняя условия для содержания животных. Телят будут выдавать при условии, что в хозяйстве есть корова, а поросят — если в хозяйстве вообще нет свиней или не более двух, пояснила специалист ГУ социальной защиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева.
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