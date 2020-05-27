Ульяновск, , 17:33 — REGNUM В Ульяновской области одобрены поправки в бюджет на 2020 год. Связано это с дополнительными поступлениями из федерального бюджета, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

В региональную казну поступит 979 млн рублей из бюджета РФ на доплаты на детей 3−7 лет. С учетом дополнительных ассигнований доходная часть регионального бюджета составит 66,6 млрд рублей, расходы — на уровне 71 млрд рублей, дефицит сохранится на прежнем уровне — 4,4 млрд рублей.

«В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области принято решение о размещении облигационного займа на сумму 4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области подсчитали, сколько нужно для преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции: в регионе рассчитывают направить на эти цели 8,4 млрд рублей.

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Напомним, в мае Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Средства выделены из резервного фонда России из-за снижения собственных доходов по сравнению с двумя предыдущими годами.

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