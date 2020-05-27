Бишкек, , 17:26 — REGNUM Азиатский банк развития планирует предоставить правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 556 млн рублей) на реализацию Программы быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

По информации министерства финансов, эта программа предусматривает пакет мер по смягчению негативных воздействий для здоровья, социальных и экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции в Киргизии.

Финансовая помощь от АБР будет предоставлена в виде гранта на $25 млн (1 млрд 778 млн рублей) и кредита на такую же сумму.

При этом кредит будет предоставлен Киргизии на 24 года, из которых 8 лет составит льготный период. Процентная ставка во время льготного периода будет установлена на уровне 1% годовых, а во время основного периода — 1,5%.

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