Токио, , 17:24 — REGNUM Правительство Японии составило план привлечения туристов методом выдачи приезжающим иностранцам «туристических ваучеров» на сумму до $185 в день, сообщает 27 мая агентство Kyodo News.

Таким образом власти надеются возродить пострадавшую из-за пандемии коронавируса индустрию туризма.

«В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 000 иен ($185) в день», — указано в сообщении агентства.

На реализацию этого плана уже выделено 1,35 трлн иен, что соответствует $12,5 млрд.

По мнению авторов плана, такая субсидия покроет до 50% расходов путешественника, приехавшего в Японию. Выданные туристу «ваучеры» можно будет использовать в ближайших магазинах и ресторанах. Для их получения надо забронировать отель, в том числе через японские туристические агентства.

Транспортные расходы туристов компенсировать не предполагается.

План должен реализовываться с конца июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил в Токио и его окрестностях, а также на острове Хоккайдо, чрезвычайное положение, введенное из-за эпидемии коронавируса.

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