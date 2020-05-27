Берлин, 27 мая 2020, 17:20 — REGNUM Авиакомпания Lufthansa пока не может подтвердить одобрение пакета помощи в размере €9 млрд от Евросоюза, 27 мая сообщает агентство Reuters.
Однако наблюдательный совет авиакомпании заявил, что рассматривает пакет помощи ЕС «как единственную жизнеспособную альтернативу для поддержания платежеспособности».
Немецкая Lufthansa, как и большинство авиакомпаний мира, находится в глубоком кризисе из-за глобального сокращения авиаперевозок в связи с эпидемией коронавируса.
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