Саратов, , 17:25 — REGNUM В бюджет Саратовской области поступило более 960 млн рублей федеральных средств на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Соответствующие изменения в региональный бюджет внесены сегодня, 27 мая, на заседании областной думы, сообщил первый зампредседателя правительства области — министр финансов Вадим Ойкин.

Поступившие из федерального бюджета более 770 млн рублей направили на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. Еще 189 млн рублей перечислили на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь в период пандемии. В поддержку бизнеса направлено 300 тыс. рублей.

В области более 3 тыс. медицинских работников уже получили 233,2 млн рублей федеральных средств и 14,3 млн рублей региональных выплат. Помимо этого, сегодня в Саратовскую область поступили еще 286 млн рублей на выплаты медработникам, добавил Ойкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за счет регионального бюджета предусмотрены выплаты врачам и работникам, имеющим высшее образование — 10 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 5 тысяч, младшему медицинскому персоналу — 3 тысячи рублей.

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