Москва, 27 мая 2020, 17:03 — REGNUM Партия «Единая Россия» и Агентство стратегических инициатив запустят Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства, принятых по поручению главы государства. Об этом сообщил журналистам в среду координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы Денис Кравченко.Он отметил, что, несмотря на антикризисные меры кабмина, до предпринимателей не доходит ощутимая часть даже уже выделенной помощи, а региональная поддержка зачастую недостаточна.
Также будет запущена горячая линия, на которую будут приниматься жалобы и пожелания предпринимателей. Деятельность центра будет организована в три этапа, на первом единороссы проведут мониторинг ситуации и выяснят, у кого и почему не получается получить положенную государством поддержку. На втором этапе запланирована серия вебинаров об эффективном управлении в условиях кризиса, на которых выступят опытные предприниматели, уже столкнувшиеся ранее с кризисными ситуациями, а также «эффективные, с точки зрения антикризисного управления», губернаторы и мэры, пользующиеся доверием бизнеса, добавил Кравченко. На третьем этапе центр подготовит предложения в общенациональный план восстановления экономики.