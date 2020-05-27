Москва, , 17:03 — REGNUM Партия «Единая Россия» и Агентство стратегических инициатив запустят Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства, принятых по поручению главы государства. Об этом сообщил журналистам в среду координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы Денис Кравченко.Он отметил, что, несмотря на антикризисные меры кабмина, до предпринимателей не доходит ощутимая часть даже уже выделенной помощи, а региональная поддержка зачастую недостаточна.

«Мы создаем Центр анализа и мониторинга эффективности антикризисных мер, основной целью которого будет ликвидация препятствий для получения бизнесом необходимой помощи, а также продвижение инициатив, которые смогут стать основой для преодоления предпринимателями последствий экономического кризиса», — заявил Денис Кравченко.

Также будет запущена горячая линия, на которую будут приниматься жалобы и пожелания предпринимателей. Деятельность центра будет организована в три этапа, на первом единороссы проведут мониторинг ситуации и выяснят, у кого и почему не получается получить положенную государством поддержку. На втором этапе запланирована серия вебинаров об эффективном управлении в условиях кризиса, на которых выступят опытные предприниматели, уже столкнувшиеся ранее с кризисными ситуациями, а также «эффективные, с точки зрения антикризисного управления», губернаторы и мэры, пользующиеся доверием бизнеса, добавил Кравченко. На третьем этапе центр подготовит предложения в общенациональный план восстановления экономики.

«Я бы хотел, чтобы мы объединили усилия и сделали свой вклад в общенациональный план, который разрабатывает правительство», — пояснил координатор партийного проекта, напомнив, что «Единая Россия» ранее внесла в правительство более 300 своих предложений.