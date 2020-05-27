Ульяновск, , 16:57 — REGNUM В Ульяновской области планируют объединить «силы агропромышленного комплекса и социальной защиты» с целью развития мини-ферм в частных подворьях. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам поездки в Барышский район.

Глава региона встретился с семьей Сергея и Марии Ореховых, которые воспитывают троих детей. Два года назад, получив социальный контракт, семья начала разводить крупный рогатый скот, и сейчас в подворье насчитывается пять голов. Как признаётся хозяйка дома, у каждой бурёнки есть имя, каждая им как родная.

Сырое молоко (а ежедневно коровы дают 30 литров) отвозят на завод «Вита» в Кузоватово, в планах семьи — увеличение поголовья.

«Договорились, что они заключат ещё один социальный контракт, расширят с помощью него площадь хозяйства и подадут заявку на поддержку уже по линии минсельхоза», — сообщил губернатор.

Сергей Морозов подчеркнул, что сейчас стоит задача развивать мини-фермы в Ульяновской области, для чего будут объединены «силы агропромышленного комплекса и социальной защиты». По его словам, 80% семей на средства соцконтракта обустраивают личное подсобное хозяйство, что является финансовым подспорьем и позволяет обеспечивать семью продуктами.

«Очень часто слышу, что у семей есть желание стать фермерами. Поэтому тем, кто захочет продолжать собственное дело, мы будем предлагать с помощью дополнительных социальных контрактов и других соцвыплат расширять хозяйство и получать право на участие уже в программах поддержки для аграриев», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, востребованность программы растёт. По данным властей, с начала 2020 года заключено семьями в Ульяновской области больше 180 социальных контрактов, в 2019 году их было порядка 700.

Всего за пять лет более 16 тыс. жителей Ульяновской области оформили социальные контракты. Граждане получили соцподдержку на открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на закупку домашнего скота, птицы, а также на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. По данным властей, жители направляют средства на открытие домашних мастерских в сфере услуг, торговли, домашнего производства кондитерских изделий, организации массовых культурных мероприятий, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, оказание парикмахерских и косметологических услуг.