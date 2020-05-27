Кострома, 27 мая 2020, 16:47 — REGNUM В течение 2020 года бюджет Костромской области может потерять 5 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, речь идёт о налоговых и неналоговых доходах. Такое предположение в беседе с ИА REGNUM сделал председатель комитета Костромской областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.
Напомним, в начале мая правительство России разрешило регионам перенести сроки уплаты федеральных бюджетных кредитов на более поздний срок. Это позволит казне Костромской области высвободить более 1,2 млрд рублей. Однако сумма не компенсирует потерь, возникших из-за кризиса — средства придётся тратить аккуратно и на самые необходимые нужды.
По итогам января-марта 2020 года доходы областной казны составили 7,6 млрд рублей, расходы — 7,1 млрд рублей. В основном деньги тратились на социальную сферу — пособия, образование и здравоохранение. Областной бюджет в первом квартале 2020 года исполнен с профицитом в сумме 513,3 млн рублей.
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