Курган, , 16:46 — REGNUM В Курганской области с 18 июня 2020 года по 20 ноября 2021 года в связи с капитальным ремонтом дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск на участке с 248 по 259 км вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал.

Госконтракт по ремонту данного участка заключён с ОАО «Новосибирскавтодор».

Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения в данном направлении с учётом дорожных работ. Желательно использовать интернет-приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени, типа Яндекс. Карта, Яндекс. Навигатор, Google Maps и прочие.