Москва, 27 мая 2020, 16:41 — REGNUM Рубль продолжит оставаться слабым, а его маловероятное укрепление будет некачественным и незначительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. По его мнению, фундаментальные экономические показатели не предполагают возможности серьёзного укрепления рубля в ближайшем будущем. Это в частности связано с негативными прогнозами относительно будущего российской и мировой экономик. Мировой спад уже начался, и споры идут лишь о том, каким именно он будет в мировой экономике и в конкретных странах. Ну, а соответственно, спрос на нефть будет оставаться низким.
В связи с этим, как полагает Дзарасов, властям РФ надо думать не о манипуляциях на денежном рынке и переносить акцент на поддержание внутреннего спроса и усиливать государственное вмешательство в экономику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов предположил, что курс доллара в РФ может вырасти до 100 рублей.
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