Москва, , 16:41 — REGNUM Рубль продолжит оставаться слабым, а его маловероятное укрепление будет некачественным и незначительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. По его мнению, фундаментальные экономические показатели не предполагают возможности серьёзного укрепления рубля в ближайшем будущем. Это в частности связано с негативными прогнозами относительно будущего российской и мировой экономик. Мировой спад уже начался, и споры идут лишь о том, каким именно он будет в мировой экономике и в конкретных странах. Ну, а соответственно, спрос на нефть будет оставаться низким.

«Странам ОПЕК удалось огранить её добычу, и это в какой-то степени стабилизировало рынок, но не настолько, чтобы рубль серьёзно укрепился, а значит, будет неизбежно усиливаться инфляция, так как слабый рубль способствует экспорту и подрывает импорт, — пояснил экономист. — Импортирующие организации компенсируют свои потери повышением цен. При большой доле импорта, как у нас, это выливается в инфляционное давление и рост индекса потребительских цен. Так что с рублём ситуация сложная. На его укрепление едва ли приходится рассчитывать. В какой-то степени его будущее зависит от политики Центрального банка. Может быть, Банк России решит поддерживать рубль. Но маловероятно, что будут серьёзные интервенции. Потому что в прошлом ЦБ РФ обжёгся на том, что истощал валютные резервы в борьбе за стабилизацию рубля, когда фундаментальные показатели были негативными».

В связи с этим, как полагает Дзарасов, властям РФ надо думать не о манипуляциях на денежном рынке и переносить акцент на поддержание внутреннего спроса и усиливать государственное вмешательство в экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов предположил, что курс доллара в РФ может вырасти до 100 рублей.

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