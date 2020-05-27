Симферополь, , 16:35 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма продлили до конца 2020 года действие права на льготный проезд для медицинских работников республики. Решение принято 26 мая на сессии крымского парламента, заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

«Проектом закона предлагается продлить действие дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда медработникам государственных учреждений Республики Крым, социальным работникам и работникам Роспотребнадзора с 1 июня по 31 декабря 2020 года», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что медики и соцработники, а также сотрудники Роспотребнадзора получат право бесплатного проезда в общественном транспорте до конца года.

Об этом: Медикам Крыма продлили льготы в общественном транспорте