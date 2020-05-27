Москва, , 16:23 — REGNUM С российской экономикой может произойти всё, что угодно, если власти страны не откажутся от той модели, которой они придерживаются в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«По-любому курс рубля будет так или иначе удерживаться, но вполне может и приблизиться к позициям 100 рублей за один доллар, — сказал Крупнов. — Это определяется не одним, а несколькими факторами, напрямую связанными с решительностью и перспективностью экономической политики правительства. Если будет новая модель, то можно уверенно говорить, что обвала не произойдёт. Однако, если в ближайшие месяц-два такой модели не появится, то может быть всё, что угодно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что рубль в скором времени может немного укрепиться относительно нынешнего уровня.

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