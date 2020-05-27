Москва, , 16:09 — REGNUM Представленные Росстатом данные свидетельствуют о том, что самые пессимистичные прогнозы экспертов не сбылись, заявила корреспонденту ИА REGNUM проректор Государственного университета управления Ксения Екимова.

«Безусловно, по отдельным позициям видим падение, но это вполне объяснимо снижением экономической активности в большинстве отраслей.

Так, приостановка авиасообщения привела к вполне закономерному снижению показателей транспортной авиации (на 14,2% к апрелю 2019 года и на 12,6% к марту 2020 года), а «заморозка» строек — к сокращению объемов жилищного строительства (по сравнению с мартом 2020 года).

Даже с учетом подобного сокращения возведено 382 многоквартирных дома, ведено в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилой площади (с учетом домов, построенных населением).

Рынок недвижимости сейчас демонстрирует ту же тенденцию, которая была сформирована на продуктовом рынке (потребительские ожидания), но с противоположным знаком.

Это естественная реакция на внешние шоки, которая должна в скором времени найти свое разрешение. С учетом открытия строительных площадок в июне и снижением ставок по ипотечному кредитованию, скорее всего, отрасль сможет выйти на показатели 2019 года.

Безусловный позитив по показателям дает сельское хозяйство. Достаточно теплая весна привела к ранней посевной. Так, пшеница, ставшая уже традиционной статьей нашего экспорта, практически посеяна (на 1 мая площади, уже засеянные пшеницей, составили 1,2 млн га, что по сравнению с маем 2018 года в три с лишним раза больше), практически полностью посеяна и сахарная свекла, в отношении которой разгоралось так много споров (66,5% площадей, которые были отведены на эту культуру в 2019 году).

Процессы, запущенные необходимостью импортозамещения, привели к тому, что на 1 мая площади, на которых уже выращиваются овощи, составили 25 тыс. га, что на 35,1% больше, чем на 1 мая 2019 года (по сравнению с 1 мая 2018 года рост на 66,6%). Все это привело к тому, что общий прирост объемов производства составил 3,1% к апрелю 2019 года и 13,3% к марту 2020 года.

Опасения взрывного роста безработицы, по моему мнению, тоже пока не оправдали себя, даже с учетом того, что число безработных по методологии МОТ увеличилось практически на 740 тыс. экономически активных граждан — до 4,3 млн человек (рост на 21% к апрелю 2020 года и на 23,4% к марту 2020 года) при общей численности трудовых ресурсов (около 76 млн человек) и резко возросшей доли теневого сектора услуг на данный момент не является критичным», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в условиях коронавируса по многим отраслям экономики России произошло снижение показателей.

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