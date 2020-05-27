Москва, , 16:03 — REGNUM Рынок нефти 27 мая корректируется вниз. Цена нефти марки Brent немного проседает, но торгуется выше отметки $36 за баррель, а цена WTI теряет 1,46%, упав ниже $33,85 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В преддверии встреч ОПЕК и ОПЕК+, запланированных на июнь, зарубежные и российские СМИ публикуют противоречивые новости относительно дальнейших решений ОПЕК++ по сокращению добычи нефти.

Российские СМИ сообщают, что Россия и Саудовская Аравия выступают за сохранение текущих квот по сокращению добычи на 9,5 млн баррелей в сутки в июле вместо запланированного ранее уменьшения квоты до 8 млн баррелей в сутки.

В это время как другие страны ОПЕК считают, что в июле можно будет пересмотреть квоты в сторону меньшего сокращения — на 7,7 млн баррелей в сутки.

Зарубежные СМИ такую информацию не подтверждают, а вот на подтверждённую новость о том, что ещё один американский производитель сланцевой нефти, компания Unit, объявил себя банкротом, рынок пока не готов реагировать бурным ростом.

Прогноз до конца дня по цене Brent составляет $35,50−37,50 за баррель», — пояснила эксперт.

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