Москва, , 15:59 — REGNUM Уже к концу мая правительство России должно завершить разработку и обсуждение общенациональной программы по поддержке экономики страны на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, на 2020−2021 год. Затем она будет представлена на одобрение президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сегодня, 27 мая, в ходе онлайн-конференции в рамках форума «Иннопром» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

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Он напомним, что на сегодняшний день уже приняты первый, второй и третий пакеты антикризисных мер. Борисов добавил, эта программа, задачи которой обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса, «1 июня будет представлена президенту на рассмотрение, на одобрение».

«Наша задача — как можно быстрее преодолеть кризисную ситуацию, выйти на динамичный уровень развития нашей экономики. Это можно сделать только за счёт продуманных мер выхода из кризиса спроса», — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представление общенационального плана восстановления экономики точно не будет проходить в закрытом режиме. По его словам, формат, в котором представят план, пока не определён, и говорить об этом пока преждевременно.

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