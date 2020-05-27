Москва, , 15:53 — REGNUM Россия должна перейти на дефицитный бюджет и снизить зависимость от нефтяных цен. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе «Иннопром онлайн».

По его словам, правительству пора перестать гордиться профицитным бюджетом на период обеспечения более динамичного роста. Нужно рисковать, идти на заимствования и дефицитный бюджет.

«Мы должны начинать тратить и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и в бюджете», — сказал Борисов.

Он добавил, что российский бизнес готов развиваться быстрее. Темпы роста 1−2% — не повод для гордости, нужно выходить на траекторию 5−6%. При этом нельзя постоянно зависеть от цен на нефть.

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.