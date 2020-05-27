Калуга, , 16:44 — REGNUM Промышленное производство Калужской области в январе-апреле 2020 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 6,8%, а в апреле — на 27,2%, сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Калугастата.

Предприятие металлургической отрасли в Калужской области Admoblkaluga.ru

В значительной степени снижение производства обусловлено ограничением деятельности ряда промышленных предприятий мерами по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха; водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатели производства понизились на 15,8% и 15,7% соответственно.

Основу промышленного производства региона составляют организации обрабатывающих производств. Результаты их деятельности снизились на 27,3% по сравнению с апрелем, и на 6,3% — по сравнению с январем-апрелем 2019 года. Из составляющих обрабатывающие производства отраслей значительное сокращение показали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-87,1% к апрелю, — 40,3% к январю-апрелю 2019 года), производство электрического оборудования (-61,7% к апрелю, — 5,9% к январю-апрелю 2019 года), производство мебели (-58,5% к апрелю, — 33% к январю-апрелю 2019 года).

Однако рост производства отмечался в отраслях, работа которых не останавливалась или на которых в минимальной степени сказался эффект нерабочих дней. Это производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство спецодежды и средств индивидуальной защиты, производство бумаги и бумажных изделий, производство пищевых продуктов.

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