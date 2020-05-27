Москва, 27 мая 2020, 15:35 — REGNUM В России государственная система помощи безработным, особенно в деле поиска новых вакансий, должна работать более эффективно, чем в прежние годы. Об этом 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook заявил экономист Василий Колташов.
Как подчеркнул Колташов, безработные никогда более не должны быть предоставлены сами себе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, нынешняя ситуация будет стимулировать самозанятых граждан регистрироваться, тогда в случае нового кризиса у них появится возможность получить некоторую поддержку от государства.
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