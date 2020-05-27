Москва, , 15:35 — REGNUM В России государственная система помощи безработным, особенно в деле поиска новых вакансий, должна работать более эффективно, чем в прежние годы. Об этом 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook заявил экономист Василий Колташов.

«В апреле по данным Росстата безработица увеличилась до 4,3 млн человек. Ранее Президент объявил о её увеличении в два раза под влиянием новой волны кризиса и пандемии, — написал Колташов. — Скрытая безработица перетекает в регистрируемую, так как не все ныне надеются только на свои усилия по поиску новых мест (то была норма для последних 15−20 лет), и система здесь начинает работать лучше. Но государство увеличило пособия и значительно упростило регистрацию, и это неплохо. Далее, скорее всего, государственная система помощи безработным, особенно в деле поиска новых вакансий, должна будет работать более эффективно, чем в прежние годы».

Как подчеркнул Колташов, безработные никогда более не должны быть предоставлены сами себе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, нынешняя ситуация будет стимулировать самозанятых граждан регистрироваться, тогда в случае нового кризиса у них появится возможность получить некоторую поддержку от государства.

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