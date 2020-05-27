Таллин, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал правильной инициативу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по восстановлению экономики Евросоюза, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Об этом Ратас заявил 27 мая ERR.

«Я думаю, что это предложение, сделанное канцлером ФРГ и президентом Франции, несомненно, шаг в правильном направлении», — сказал глава эстонского правительства.

По плану Меркель и Макрона 500 млрд евро нужно заимствовать на финансовом рынке под гарантии ЕС и распределить между странами и сферами экономики, сильнее других пострадавшими от пандемии. Ранее «экономная четверка» стран — Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — предложила вместо этого сформировать чрезвычайный фонд для кредитования пострадавших государств.

Такой подход Таллин не поддерживает, отметил Ратас. Вместе с тем министр финансов Эстонии Мартин Хельме и глава финансовой комиссии Рийгикогу (парламента) Айвар Кокк раскритиковали план Макрона и Меркель.

Хельме заявил, что Эстония сама может одолжить деньги и распоряжаться ими, а не участвовать в «дорогом и неуклюжем» процессе, предложенном лидерами Франции и ФРГ. Кокк подчеркнул, что у страны нет ресурсов, чтобы оплачивать чужие долги.

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