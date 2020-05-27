Киев, , 15:32 — REGNUM Падение экономики Украины из-за нынешнего кризиса может быть более серьезным, чем ожидалось ранее, считают в украинском Нацбанке.

Такое мнение в интервью изданию LIGA.net выразил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, материал опубликован 27 мая.

Чиновник отметил, что такой вывод в регуляторе сделали исходя из данных по падению экономики в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле. Если ранее предполагалось, что экономика Украины упадет на 5%, сейчас ожидаемый показатель падения составляет 6−7%.

Вместе с тем он подчеркнул, что несколько лишних процентов падения критически на ситуацию на влияют — «это не такая уж и большая разница, все движется в рамках примерно того же (ранее запланированного правительством) сценария».

Сологуб также заявил, что ранее на Украине был сформирован определенный «жировой запас» у бизнеса и экономики в целом, которого на 3−4 месяца точно должно хватить, но не дольше.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Верховная рада Украины приняла изменения в госбюджет страны, которые предполагают падение ВВП страны по итогам года на 5%. Примерно тогда же был опубликован прогноз МВФ, в котором утверждалось, что экономика Украины упадет минимум на 7,7%.

Ранее эксперты заявили, что экономический кризис на Украине взял разгон и экономика страны в настоящий момент «падает очень быстро».