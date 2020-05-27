Париж, , 15:28 — REGNUM Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi представил новую стратегию, «направленную на повышение конкурентоспособности», сообщает Le Figaro.

«Группа решила сделать ставку на конкурентоспособность и прекратить гонку за объемами», — заявил в среду, 27 мая 2020 года, Жан-Доминик Сенар, глава франко-японского альянса.

Renault, Nissan и Mitsubishi объявили, что к 2025 году будут совместно разрабатывать и производить «почти 50%» своих моделей для повышения рентабельности. Такое объединение должно снизить затраты и инвестиционные расходы.

Что касается географического распределения, Nissan будет представлен в Китае, Северной Америке и Японии. Renault — в странах Европы, России, Южной Америки и Северной Африки. Mitsubishi Motors — в странах Юго-Восточной Азии и Океании.

Кроме того, Nissan будет принимать заказы на двигатели будущих электромобилей, разработанных на специализированных платформах. Renault будет отвечать за технологии, основанные на операционной системе Android, а также за трансмиссии для электромобилей. Mitsubishi станет эталоном в области гибридных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал установить тысячи зарядных станций для электромобилей по всей стране к 2021 году.

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