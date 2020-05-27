Москва, , 15:08 — REGNUM Сам по себе факт наличия плана по поддержке и восстановлению экономики России, безусловно, отраден. Но вот масштабы пока явно не поражают, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя выделенные правительством РФ средства.

«Особенно на фоне западных стран, которые живут в условиях рыночной экономики несравнимо дольше нас и имеют куда более богатый опыт преодоления различного рода кризисов. 8 трлн рублей за два года при ВВП в районе 113 трлн рублей и наличии Фонда национального благосостояния, ликвидная часть которого превышает даже сейчас, когда его понемногу начали тратить, 12 трлн рублей, да еще имея огромные золотовалютные резервы — капля в море.

Ведь все эти фонды и резервы формировались в течение долгих лет именно на «черный день», чтобы быть потраченными, когда в этом возникнет необходимость. Мы же пока черпаем оттуда средства «по чайной ложке».

И это притом, что Минфин РФ еженедельно вполне успешно размещает на своих аукционах облигации федерального займа — то есть у правительства есть возможность занимать деньги.

Ну, взять для примера тех же американцев. Да, их ВВП в 12 раз больше нашего. Но они только на этот год выделили на поддержку экономики 3 трлн долларов (более 14% ВВП), что в пересчете по текущему курсу соответствует 213 трлн рублей. И Федеральная резервная система США (ФРС) предупредила, что при необходимости эту сумма может быть увеличена, а программа продлена.

Да и другие западные страны готовы потратить на восстановление своих экономик суммы, кратно бОльшие, чем заявлено в российской программе. Можно, конечно, возразить, что западные страны при этом накапливают колоссальный долг: согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), совокупный госдолг её стран-участниц увеличится в 2020 году как минимум на $17 трлн в результате мер, которые они вынуждены принимать для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Не исключено, что средний показатель долговой нагрузки государств ОЭСР, который составил в 2019 году 109% ВВП, может достигнуть 137% ВВП в 2020 году. Но опыт показывает, что большинство наиболее зажиточных государств прекрасно живут и в бОльшими долгами.

Госдолг США составляет 106,90% от ВВП, госдолг Германии — 59,80% от ВВП, совокупный госдолг зоны Евро составляет 84,10%, а госдолг Японии и вовсе равен 238,20% от ВВП. Причем Центробанки всех этих стран вполне успешно стерилизуют излишнюю денежную массу, не давая в итоге разгоняться инфляции (в США она сейчас составляет 0,30%, в ЕС 0,20%, в Японии 0,10%, а у нас 3,10%).

Так что заявленные меры помощи российской экономики стоит рассматривать как предварительные. Тем более, что на сегодняшний день до конца не ясны масштабы проблем — по мере снятия карантинных ограничений и выхода бизнеса на работу станет понятно, какое количество компаний вовсе не пережило кризис, кто и в какой мере нуждается в поддержке, что происходит с рынком труда и насколько просел потребительский спрос.

Так что вполне может оказаться, что заявленная программа будет в будущем корректироваться в сторону увеличения объемов необходимых затрат», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что российское правительство подготовило план восстановления экономики на 8 трлн рублей.

Читайте также: СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей