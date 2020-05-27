Париж, , 15:05 — REGNUM Согласно национальному институту статистики и экономических исследований INSEE, валовой внутренний продукт (ВВП) Франции должен упасть «примерно на 20%» во втором квартале и более чем на 8% в течение всего 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Экономическая активность в июне может быть примерно на 14% ниже нормы», — оценивает INSEE, предполагая падение ВВП на 20% во втором квартале, после падения ВВП на 5,8% в первом квартале 2020 года.

По прогнозам INSEE, это будет «самый значительный спад с 1948 году».

Возвращение к нормальной жизни, вероятно, займет «долгие месяцы», и даже если активность вернется к докризисному уровню в июле, ВВП Франции снизится на 8% в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что французская экономика «медленно» восстанавливается.

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