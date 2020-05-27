Ижевск, , 15:04 — REGNUM В Удмуртии для беременных неработающих женщин предусмотрена выплата средств поддержки в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

Право на выплаты, которые будут осуществляться с 1 июня до 31 декабря текущего года, имеют неработающие женщины, срок беременности которых составляет от 84 до 180 дней. При этом среднедушевой доход семей этих женщин не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе на I квартал 2020 года.

Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальный орган министерства соцполитики и труда по месту жительства. Выплаты будут предоставляться ежемесячно в течение указанного срока беременности в размере регионального прожиточного минимума. Однако срок подачи заявлений на такие выплаты завершается 30 ноября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, накануне в ходе заседания Госсовета республики спикер парламента Владимир Невоструев предложил сократить количество постоянных комиссий с восьми до семи, объединив постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению и постоянная комиссия по общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета. В результате этой оптимизации высвободится 5 млн рублей уже в этом году.

«Предлагаю направить эти деньги на поддержку беременных женщин. Эта категория не попала в федеральный антикризисный пакет мер. Но на региональном уровне мы способны в этот непростой период помочь им», — отметил председатель Госсовета Удмуртии.