Москва, , 15:02 — REGNUM

Нынешняя ситуация будет стимулировать самозанятых граждан регистрироваться, тогда в случае нового кризиса у них появится возможность получить некоторую поддержку от государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 мая, заместитель директора Центр развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

« Те самозанятые граждане, которые в 2019 году зарегистрировались в качестве таковых и начали платить налоги, в этом году получили их обратно. Но речь идет о 200 тысячах человек, а общее число самозанятых, конечно, гораздо больше. В итоге те, кто регистрировался, получил некоторую поддержку, остальные же остались с проблемами один на один и могут рассчитывать только на свои накопления, на пособия для детей, на пособие по безработице.

Думаю, что нынешняя ситуация будет стимулировать самозанятых граждан регистрироваться. Тогда у них появится возможность в случае подобного кризиса получить поддержку. В некоторых других странах государство поддерживало всех равномерно, у нас же было принято другое решение. Правда, стоит отметить, что в западных странах и самозанятые давно зарегистрированы, у нас же этот процесс только начинается « , — отметил Валерий Миронов.

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