Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на предприятиях Санкт-Петербурга Nissan, Hyundai и Toyota выпуск машин сократился на 89% по сравнению с прошлым годом, до 4,1 тыс. единиц. Об этом сообщает издание «Петростат».

Отмечается, что такое падение объёмов производства машин связано с ограничительными мерами, обусловленными борьбой с коронавирусом.

Стоит отметить, что петербургский завод автокомпании Hyundai с 13 апреля по 26 мая текущего года работал в одну смену, а с 27 мая запустил вторую смену. В докарантинный период сотрудники предприятия трудились в трёхсменном режиме.

В свою очередь предприятие Nissan восстановило свою деятельность только 18 мая, а завод Toyota начал свою работу 12 мая.

Напомним, по итогам апреля текущего года петербургские дилеры реализовали 2,6 тыс. новых легковушек, что на 73% меньше результата прошлого года.

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