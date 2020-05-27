Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, распространяющий на самозанятых некоторые виды поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Прежде всего, самозанятые смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную помощь, а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами.

Одновременно прописывается, что органы госвласти и органы местного самоуправления наряду с уже предусмотренными законом формами поддержки вправе самостоятельно оказывать указанным физлицам иные формы поддержки за счет средств своих бюджетом.

Документ также предполагает включение в государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации и субъектов РФ, а также муниципальные программы (подпрограммы), которые содержат в себе мероприятия, направленные на развитие МСП, соответствующие положения об оказании поддержки физлицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

При этом получившие такую поддержку самозанятые должны быть реестрах субъектов МСП — получателей поддержки, а в последующем — в едином реестре субъектов МСП — получателей поддержки, формирование которого предусмотрено начиная с 20 декабря 2020 г.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.