Москва, , 14:46 — REGNUM Ростуризм и Роспотребнадзор в настоящее время ищут компромиссные решения по работе санитарно-курортных учреждений и других предприятий в сфере туризма в период постепенного снятия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«У нас сейчас самый главный вопрос в санкуре, да и в туризме в целом — это как мы будем работать летом, как будут открываться санитарно-курортные учреждения? Первый вариант требований, которые санитарно-эпидемиологическая служба предложила, оказался крайне тяжёлым, и бизнес нам сказал, что с такими требованиями лучше не открываться — включая смену ковролина, одноместные размещения, запреты на рестораны, питание только в номерах и так далее», — заявил Решетников.

«Сейчас Ростуризм с Роспотребнадзором близки к выработке компромиссных решений, которые должны устроить отрасль. И как только этот переход от этапа к этапу станет возможным, который в требованиях Роспотребнадзора записан, появится возможность открывать соответствующие сферы», — подчеркнул он.