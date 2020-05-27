Москва, , 14:42 — REGNUM Тренд на сокращение валютных вкладов физическими лицами в России связан со многими причинами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя вывод валюты со счетов физлиц.

«Во-первых, на фоне снижения курса рубля и низких процентных ставок по валютным вкладам, многие граждане конвертировали свои сбережения в рублевые активы.

Подтверждением тому является то, что рублевые вклады граждан выросли с начала года по май на 1,65%. Кроме того, этот процесс отражает и то, что граждане занялись диверсификацией своих активов в преддверии введения налогов на вклады.

Во-вторых, многим потребовались наличные средства для поддержания уровня жизни под давлением инфляционного роста и снижения личных доходов в условиях пандемии коронавируса.

Инфляция в годовом выражении в апреле выросла до 3,1%, то есть сравнялась с уровнем инфляции за весь 2019 год. Реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2020 года составили лишь 75% аналогичного показателя 4 квартал 2019 года.

А среднедушевые денежные доходы в I квартале 2020 года снизились по сравнению со средним аналогичным показателем 2019 года на 11,4%.

В-третьих, негативный исторический опыт также оказывает влияние на особенности поведения людей в сегодняшней непростой экономической ситуации в стране.

Немало граждан, которые неоднократно пережили личные финансовые шоки вследствие разнообразных кризисных явлений в российской экономике, не слишком уверены в завтрашнем дне банковской сферы и предпочитают теперь закрывать счета и хранить свои капиталы дома», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый месяц граждане РФ подряд массово выводят валюту с банковских депозитов. По данным ЦБ РФ, из банков забрали $1,1 млрд.

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