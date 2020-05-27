Москва, , 14:41 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России в лизинг было оформлено 9,1 тысячи единиц автотранспорта. Об этом 27 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, лизинговых сделок в апреле текущего года было заключено более чем в два раза меньше, чем в марте.

При этом 89% сделок в прошлом месяце было совершено юридическими лицами. В числовом выражении это соответствует 8,1 тысячи единиц. Это на 53% меньше по сравнению с мартом 2020 года.

При этом одна тысяча единиц — 11% от общего числа лизинговых сделок была оформлена на физические лица. Здесь падение количества сделок составило 57%.

Напомним, в марте 2020 года в РФ было заключено около 19,8 тыс. сделок лизинга по автотранспорту — на 44% больше результата февраля текущего года.

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