Симферополь, 27 мая 2020, 14:33 — REGNUM Из-за проведения аварийных работ в Керчи 126 тысяч жителей остались без воды до 28 мая. Об этом 27 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба ГУП «Вода Крыма».
По данным МЧС, основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам.
Как сообщало ИА REGNUM, во время режима самоизоляции граждан, который действовал в Крыму до 18 мая, ресурсоснабжающим организациям республики запретили проводить плановый ремонт сетей.
Об этом: Ресурсоснабжающим организациям Крыма запретили плановый ремонт сетей