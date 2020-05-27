Симферополь, , 14:33 — REGNUM Из-за проведения аварийных работ в Керчи 126 тысяч жителей остались без воды до 28 мая. Об этом 27 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

«В городском округе Керчь с 6.00 27 мая до 15.00 28 мая запланировано проведение противоаварийных работ, от водоснабжения отключат 126 тысяч человек», — уточнили специалисты.

По данным МЧС, основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам.

Как сообщало ИА REGNUM, во время режима самоизоляции граждан, который действовал в Крыму до 18 мая, ресурсоснабжающим организациям республики запретили проводить плановый ремонт сетей.

Об этом: Ресурсоснабжающим организациям Крыма запретили плановый ремонт сетей