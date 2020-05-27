Ижевск, , 14:22 — REGNUM В Удмуртии дети в возрасте с 3 до 6,5 лет из малообеспеченных семей, где подушевой доход не превышает величины МРОТ (минимального размера оплаты труда), будут получать бесплатные лекарства. Расширить категории получателей льготного лекарственного обеспечения предложил глава республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Это позволит обеспечить бесплатными лекарствами еще 12,3 тыс. детей на общую сумму 13,6 млн рублей», — отметил глава региона.

Накануне депутаты Госсовета Удмуртии поддержали предложение, дополнив закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» статьей, предусматривающей бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте с 3 до 6, 5 лет по рецептам врачей (фельдшеров) при амбулаторном лечении, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.

До настоящего момента такая мера распространялась только на детей в возрасте до трёх лет.

Всего в республике в январе-мае бесплатными рецептами на общую сумму 4,1 млн рублей обеспечено 3297 детей в возрасте до 3 лет и 3886 детей в возрасте до 6,5 лет. Объем финансирования льготного обеспечения лекарствами в республике увеличен в три раза от уровня 2018 года — до 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году на обеспечение населения льготными лекарственными средствами в Удмуртии направили 687 млн рублей, что на 395 млн рублей больше уровня предыдущего года.

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