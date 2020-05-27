Москва, , 14:17 — REGNUM Региональные бюджеты оказались гораздо более уязвимыми, чем муниципальные, в период кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Это, в общем, защищённый (сегмент). У нас сейчас самые уязвимые — это региональные бюджеты, которые столкнулись с существенным падением налога на прибыль, это уже видно, которые столкнулись или столкнутся с сокращением поступлений по упрощённой системе налогообложения», — заявил Решетников.

«Многие регионы, чтобы поддержать сферу торговли, как-то сохранить там торговые места, стимулировать торговые центры предоставлять скидки арендаторам, субъектам МСП — снижают налог на имущество от кадастра. Мы понимаем, что у нас вот это вот сейчас — зона риска. И в первую очередь надо сосредотачиваться на поддержке регионов», — продолжил он.

При этом муниципалитеты оказались защищены гораздо эффективнее, указал министр.

«Ситуация в муниципалитетах сейчас складывается непростая. И в то же время надо понимать, что муниципальные и местные бюджеты в каком-то смысле сейчас больше защищены. Почему? Потому что те налоговые источники, которые за ними закреплены — они более или менее стабильны. Это НДФЛ, и ЕИНВД, патенты и поступления от земли. Главным образом, конечно, это дотации со стороны регионов», — отметил Решетников.