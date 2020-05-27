Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Американская компания Tesla снизила стоимость своих электромобилей на 6% для повышения спроса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

Начальная цена на седан Model S составляет сейчас 74 990 долларов. Ранее он стоил от 79 990 долларов. Самый дешевый седан Tesla — Model 3 теперь продается дешевле на 2000 долларов. Его цена составляет 37 990 долларов. Сообщается также, что Tesla собирается на 4% снизить цены на свои электрокары Model X и Model S в Китае.

В компании также отменили возможность бесплатно пользоваться сервисом быстрой зарядки Supercharger, который был доступен для новых покупателей моделей седанов Model S и внедорожников Model X.

Продажи автомобилей в США, по данным компании J.D. Power, сократились в апреле в два раза по сравнению с годом ранее. Однако в мае аналитики ожидают увеличение продаж автомобилей на американском авторынке, благодаря всевозможным скидкам.

Например, такие автопроизводители, как General Motors, Ford и Fiat предлагают нулевые ставки финансирования, а также различные варианты отсрочки платежей на покупку новых автомобилей.

Ранее стало известно, что компания Tesla собирается построить завод в штате Техас.

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