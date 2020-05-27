Москва, , 14:11 — REGNUM Выделять государственную помощь по критерию падения выручку у предприятий оказалось сложнее, чем выглядело на первый взгляд. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Критерий снижения выручки — первый критерий, под который мы действительно пытались разработать механизм. В чём там вопросы? У нас вся отчётность малых и средних предприятий, где она есть — она квартальная. У нас нет с вами оперативной месячной отчётности, которую представляли бы малые и средние предприятия будь то в небюджетные фонды или налоговую службу», — заявил Решетников.В России по многим режимам, будь то ЕНВД или патентная система, вообще нет системы учёта выручки как таковой, отметил министр.

«Если ждать, когда появится выручка — мы все решения разрабатывали и эту систему выпускали во второй половине марта и начале апреля. По итогам первого квартала ещё никаких цифр не видно, падения не видно. Говорить о том, что бизнес подожди и как по второму кварталу упадёшь, тогда посмотрим — тогда предоставить первую поддержку только в августе», — указал Решетников.

«Поэтому взяли за основу механизм ОКВЭД. Прекрасно понимаем, насколько он несовершенный. Прекрасно понимаем, что предприниматели говорят — мы ещё были на прошлой версии ОКВЭД, потом произошёл автоматический переход, когда это было, мы внимания не обращали. Потому сейчас уточняем. Среди предложений — дать одной группе уточнить. Двигаемся вот этими уточнениями. Но мы прекрасно понимаем, что это лучший из механизмов, который есть», — добавил он.