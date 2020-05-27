Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области индекс промышленного производства в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года составил 101,6%, сообщает Оренбургстат.

В сфере по добыче полезных ископаемых продемонстрирован рост на 3,7%; по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 9,4%. Спад отмечен по видам деятельности «Обрабатывающие производства» — на 3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 2,9%.

За четыре месяца 2020 года в регионе увеличилась добыча нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, включая газовый конденсат, на 3,6%. Производство блоков оконных пластмассовых выросло на 2,1%.

Отмечен рост в производстве масла сливочного и паст масляных на 34%, мяса и субпродуктов — на 26,5%, крупы — на 26,1%, кондитерских изделий — на 14,1%, молока жидкого обработанного — на 7,7%, масла подсолнечного — на 7,3%.

Вместе с тем произошёл спад производства хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,2%, муки из зерновых культур — на 9,6%, колбасных изделий — на 9,9%, изделий макаронных — на 18,4%.