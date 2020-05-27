Брюссель, , 14:03 — REGNUM В Евросоюзе может быть создан фонд для восстановления экономии ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. С таким предложением выступила Еврокомиссия. Об этом 27 мая сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Он уточнил, что объём фонда запланировал на уровне €750 млрд.

«Комиссия предлагает создать фонд восстановления в €750 млрд, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам», — написал в своём микроблоге в Twitter Джентилони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия предсказала «историческую» рецессию еврозоны в 2020 году, сильно пострадавшей от пандемии и её последствий для экономики. Так, ВВП сократится на 7,7% в зоне евро в 2020 году, а затем на 6,3% в 2021 году.

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