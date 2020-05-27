Уфа, , 14:05 — REGNUM Повышенные доплаты за классное руководство будут выплачиваться учителям в 1 сентября 2020 года в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании президиума республиканского Правительства.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в школах Башкирии с начала учебного года учителя, которые будут вести классное руководство, будут получать дополнительно по пять тысяч рублей к доплатам за него из федерального бюджета.

Таким образом, средняя доплата по республике будет составлять порядка 7780 рублей. Если же учитель будет классным руководителем в двух классах, то эта сумма будет увеличена в два раза (при этом выше быть она уже не может).

Отмечается, что данные выплаты смогут получать 25 418 классных руководителей Башкирии.

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